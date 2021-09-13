Тангеранг, Индонезия, 13 сентября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Вертолет, принадлежащий министерству транспорта Индонезии, пролетел около 100 метров и перевернулся в конце взлетно-посадочной полосы в аэропорту Тангеранга, сообщает CNN Indonesia.

(сс) InSapphoWeTrust Вертолет

Инцидент произошел примерно в 10:25 по местному времени.

Вертолет пролетел около 100 метров, после чего произошла небольшая неисправность двигателя. Причина аварии пока не установлена. Национальный комитет по безопасности на транспорте Индонезии приступил к расследованию инцидента.

В результате инцидента никто не пострадал. Пассажиры на борту вертолета получили незначительные травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолет Bell 429 PK-CAW потерпел крушение в конце взлетно-посадочной полосы аэропорта города Тангеранг в Индонезии.