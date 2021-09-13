Красногорск, 13 сентября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Общественный транспорт Подмосковья необходимо своевременно подготовить к зиме. Соответствующее поручение 13 сентября дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зима

По словам главы Подмосковья, проводить смотр техники и её подготовку к зимнему периоду необходимо начинать уже сейчас.

«Обращаю внимание на состояние транспорта, дорожной техники. Зима не за горами. Все должно быть на линии, осмотр должен быть проведен, чтобы мы могли осуществлять эту работу в зимний период», — сказал Воробьев.