Самара, 14 сентября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Дополнительно двум обманутым дольщикам Самарской области выплатят компенсации. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.

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Сообщается, что наблюдательный совет этого фонда принял решение по 16 проблемным домам в семи субъектах РФ.

«Решение наблюдательного совета поможет восстановить права 403 человек, купивших квартиры в 16 проблемных домах в Ульяновской, Омской, Московской, Ростовской и Самарской областях, Пермском крае и Башкирии», — приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина.

В ходе заседания были рассмотрены дома семи застройщиков, которые не выполнили свои обязательства перед жителями. На финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан планируется направить 944 млн рублей, в том числе 419 млн рублей планируется направить на завершение строительства объектов.

Отмечается, что в Самарской области дополнительно будут выплачены компенсации двум дольщикам застройщика ООО «Сентябрь-два» по проблемному объекту, расположенному в г. Тольятти по ул. Коммунистическая/ул. Матросова.

По информации Самарского регионального фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, решение о целесообразности финансирования мероприятий по завершению строительства этого проблемного объекта и выплате компенсаций денежных средств гражданам, являющимися жертвами двойных продаж, было принято наблюдательным советом фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства в конце 2019 года. 3 сентября 2021 года в это решение наблюдательного совета было внесено изменение, в части числа участников долевого строительства, которые претендуют на денежные компенсации, по причине обращения этих граждан после вынесения решения наблюдательного совета в 2019 году.

Отмечается, что в настоящее время уже произведены выплаты денежных средств 11 гражданам (в том числе и гражданам, решение по которым было принято наблюдательным советом 3 сентября 2021 года), а права 163 граждан будут восстановлены путем передачи жилых помещений в объекте посла завершения его строительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что до конца текущего года в Самарской области из списка проблемных готовится исключить девять объектов.