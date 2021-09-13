Киев, 13 сентября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Мэр Львова Андрей Садовой предупредил, что жителей города в ближайшее время ожидает жёсткий карантин.

Brian Dell Львов

Заявление Садового приводит 13 сентября пресс-служба Львовского городского совета, передает корреспондент ИА REGNUM.

Мэр отметил, что пока ещё формально Львов находится в «зеленой» зоне, по коронавирусу, но ситуация уже резко усложнилась по сравнению с тем, что было летом.

«Месяц назад в больнице скорой медицинской помощи было 30 больных с коронавирусом, а сегодня в этом медицинском учреждении — около 200 таких пациентов. Если такая динамика будет сохраняться в течение следующего месяца, то нас ждет жесткий карантин», — заявил он.

Также градоначальник Львова пожаловался, что поскольку в течение лета сохранялась спокойная ситуация с коронавирусом, «люди расслабились, перестали носить маски и сохранять дистанцию».

ИА REGNUM напоминает, что 6 сентября главный санитарный врач страны Игорь Кузин заявил, что Украине не удастся избежать нового локдауна, который планируется властями ориентировочно на ноябрь. После этого в правительстве заявили, что в ближайшее время вся Украина будет переведена в «жёлтую зону», которая предполагает ряд ограничений, особенно на массовые мероприятия.