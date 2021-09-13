Санкт-Петербург, 13 сентября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Из-за последствий сильного дождя в Петербурге 13 сентября в 13:17 мск закрыт выход из вестибюля №2 станции метро «Площадь Восстания» (красная линия) на Московский вокзал.

Дарья Драй ИА REGNUM 1 Московский вокзал

Как сообщили в пресс-службе метрополитена, выход на вокзал, проходящий по подземному переходу, закрыт из-за скопления воды на территории вокзала.

«Выход из вестибюля на Лиговский проспект осуществляется в обычном режиме», — добавили в подземке.

Напомним, в Петербург пришел холодный циклон «Кийан», принесший похолодание, дожди и ветер. ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что 14 сентября в Санкт-Петербурге ожидается северо-западный, западный ветер, местами до 20 м/с.