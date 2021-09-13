Челябинск, 13 сентября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. В Челябинске на двое суток закрывают движение транспорта по перекрёстку улицы Труда и Свердловского проспекта. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

ИА REGNUM Челябинск

Причиной стали работы по ремонту трамвайного переезда. Ограничение будет в силе с 22:00 по местному времени 13 сентября по 22:00 15 сентября.

На первом этапе работ предстоит сузить проезжую часть на Свердловском проспекте в сторону улицы Братьев Кашириных до двух полос. При этом движение трамваев будет в обычном режиме.