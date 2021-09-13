Пермь, 13 сентября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. В Пермском крае в январе-августе 2021 года на 25 предприятиях выявлены случаи хронических профессиональных заболеваний. Возбуждено 11 административных дел сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Борис Кустодиев. Труд . 1918

По данным ведомства, у 43 человек диагностировали 46 хронических профессиональных заболеваний, при этом у двух работников выявлено сразу по два заболевания. Доля женщин среди заболевших составляет 34,7%. Анализ выявленных заболевании показал, что первое место занимает вибрационная болезнь (16 случаев, или34,7%); второе место — хронические заболевания опорно-двигательного аппарата (10 случаев, или 21,7%); третье место — профессиональная тугоухость (девять случаев, или 19,5%).

Высокие показатели профессиональной заболеваемости зафиксированы в Перми — 18 случаев (39,1%); Чусовском районе — пять случаев (10,8%); Березниках — пять случаев (10,8%).

Причинами возникновения хронических профзаболеваний названы несовершенство технологических процессов — 80%, а также конструктивные недостатки машин, механизмов, оборудования, приспособлений и инструментов — 20%.