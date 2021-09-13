Москва, 13 сентября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Водитель автомобиля такси, совершившего наезд на двух пешеходов на остановке общественного транспорта, дал объяснения. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.

Leonid Mamchenkov Такси

«Из объяснения водителя следует, что он отвлёкся на мобильный телефон», — рассказали в автоинспекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 13 сентября произошло ДТП с автомобилем такси. Водитель потерял управление и выехал на тротуар, где совершил наезд на двух пешеходов. 55-летнюю женщину госпитализировали с переломом.