Краснодар, 13 сентября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Более 2,5 млн тонн сахарной свеклы убрано в Краснодарском крае, всего в регионе планируют получить около 9 млн тонн корнеплода, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Repa.hr Сахарная свекла

«Валовый сбор сахарной свеклы составил более 2,5 млн. Наибольшие объемы агрокультуры убрали в Павловском, Выселковском, Староминском, Кущевском, Ленинградском и Каневском районах. Средняя урожайность превышает прошлогоднюю и составляет 461,3 ц/га. Поэтому рассчитываем собрать порядка 9 млн тонн», — сказал вице-губернатор Андрей Коробка.

На 13 сентября в регионе урожай убран на 54,7 тыс. гектаров — это около 30% от плана. Всего планируется убрать урожай на 190 тысяч гектаров в 30 муниципалитетах. Около 10,7 тыс. га отдано под сорта семян отечественной селекции. В этом сезоне на территории Краснодарского края принимают и перерабатывают свеклу 14 сахарных комбинатов.