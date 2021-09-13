Хакасия, 13 сентября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Более 169 тысяч жителей Хакасии сделали прививку от коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 сентября в региональном правительстве.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сертификат о прививках

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Завершили вакцинацию, получили обе дозы вакцины 154 800 человек. По данным властей Хакасии, исполнение плана вакцинации в регионе на сегодняшний день составляет почти 52% из 80%.

Как заверили в республиканском оперштабе, вакцины в медучреждениях региона достаточно.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года в Хакасии выявлено 19 278 носителей коронавируса.