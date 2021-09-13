Красногорск, 13 сентября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Власти Подмосковья должны обеспечить тепло в жилые дома. Соответствующее поручение 13 сентября дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отопительный сезон

По его словам, с 15 сентября на территории Подмосковья ожидается похолодание. Тем не менее, жители региона не должны мерзнуть в своих квартирах.

«Обращаю внимание блок ЖКХ о подготовке и запуске отопления. Погода неустойчивая, и нам нужно позаботиться, чтобы никто не простыл в многоквартирных домах и тепло было своевременно», — сказал Воробьев.