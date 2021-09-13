Дели, Индия, 13 сентября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Обрушение четырехэтажного здания произошло в городе Дели, под образовавшимися завалами могут быть люди. Об этом 13 сентября сообщает телеканал India TV.

(сс) Angelo Giordano Обрушение

По информации источника, местная полиция заявила, что в здании, в котором на момент обрушения шли строительные работы, могут быть заблокированы несколько человек и в том числе — двое детей.

Также правоохранители уточнили, что один из пострадавших был извлечен из-под завалов и его направили в медучреждение.

При этом начальник пожарных служб Дели Атул Гарг отметил, что из-за узких улиц проезд к месту обрушения тяжелой техники затруднен и потому их разбирают вручную.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Липецкой области на материальную помощь семьям погибших и пострадавших при взрыве газа в Елецком районе выделили 32,5 млн рублей из резервного фонда администрации Липецкой области.