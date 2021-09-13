Псков, 13 сентября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. В Псковской области за минувшую неделю зафиксировали рост заболеваемости COVID-19 на 6%. Об этом 13 сентября сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

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«Сказываются начало учебного года и возвращение отпускников. Рост заболеваемости пока незначительный, но это еще один повод задуматься о вакцинации до наступления новой волны», — пояснил глава региона.

Всего с начала пандемии в Псковской области выявлено 48 170 случаев заражения коронавирусом. Из них 97 новых случаев было зафиксировано за минувшие сутки, что на один случай больше, чем днем ранее. Выздоровели на данный момент 41 684 переболевших, в том числе 12 сентября было выписано еще четыре пациента. Умерли от ковида 719 псковичей, за прошедший день в регионе было зарегистрировано еще четыре летальных случая.