Салехард, 13 сентября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 94 новых случая заражения коронавирусом. При этом 12 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 13 сентября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 96 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 13 сентября 48 852 заражения коронавирусом. Выздоровел 47 011 человек, 650 пациентов с COVID-19 скончались.