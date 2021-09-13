Владелец земли под Ярославлем требует убрать с участка могилы
Ярославль, 13 сентября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. В селе Фёдоровское Ярославской области местные власти по ошибке устроили кладбище на частной земле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал владелец земельного участка Борис Вышеславов.
Землю мужчина получил от совхоза в 2014 году, тогда же он её приватизировал. После чего земельный участок находился в аренде АО «Ярославка». В 2017 году Борис Вышеславов обнаружил на своём участке сразу несколько могил.
«Выезжаю туда и из-за поворота смотрю — могилы на моей земле. Это чистое поле. Кладбище через дорогу, их там два — одно муниципальное, другое церковное. И далеко ещё от меня. Там метров триста, наверное», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM владелец земли.
После этого мужчина отправился в администрацию Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района.
«Я озвучил свои претензии ясно — что, ребята, делаете? На моей земле-то хороните. «Да вот, по ошибке получилось». То есть они выделили себе у совхоза «Ярославка», откупили или получили в подарок участок земли сельхозназначения, только дальше моего участка, дальше по дороге, ближе к кладбищу муниципальному. И никто не проконтролировал», — пояснил Борис Вышеславов.
Поначалу мужчина хотел решить вопрос мирно и предложил два варианта.
«К главе ходил, говорил, что не надо перезахоранивать, я сам не хочу, чтобы перезахоронение было, зачем трогать. Но вы как-то компенсируйте мне это. Перезахоронение могло стоит там 210 тысяч, по-моему. Заплатите мне их и заберите этот участок себе и мне прирежьте из своего участка тогда какую-то площадь. Глава не согласился на это дело. Другой вариант предлагал им — пусть ваше похоронное агентство выкупит эту землю, только не по кадастровой стоимости, а по нормальной цене. И передаст администрации, ну как бы продаст по кадастровой стоимости и заключит договор с этим похоронным агентством, что оно будет владеть исключительными правами на захоронение на этом участке. Но тоже никого не заинтересовало это», — сообщил собственник.
В сентябре 2020 года Борис Вышеславов обратился в суд с требованием о перезахоронении 6 человек и приведении земли в изначальный вид. При рассмотрении дела администрация Кузнечихи факт нарушения признала, но вместе с родственниками выступила против перезахоронения. Решением Ярославского районного суда от 13 августа 2021 года в процедуре переноса могил истцу было отказано.
«Закон от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ закрепляет, что создаваемые, а также существующие места погребения не подлежат сносу и могут быть только перенесены в случае угрозы постоянных затоплений, оползней, после землетрясений и других стихийных бедствий по решению органов местного самоуправления. Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Исходя не только из норм материального права, но и морально-этических аспектов, суд так же считает, что восстановление нарушенного права путем переноса могил будет несоразмерно последствиям», — отмечалось в судебном решении.
В суде добавили, что истцу предлагались варианты разрешения проблемы — «выкуп участка или его части, либо предоставление нового, но варианты его не устроили». Учтя это обстоятельство, суд решил, что Вышеславов сможет восстановить нарушенные права, не добиваясь перезахоронения. Истец с решением районной инстанции не согласен, он подал апелляцию на вынесенный вердикт в Ярославский областной суд.