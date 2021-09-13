Ярославль, 13 сентября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. В селе Фёдоровское Ярославской области местные власти по ошибке устроили кладбище на частной земле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал владелец земельного участка Борис Вышеславов.

Eli Duke Могила

Землю мужчина получил от совхоза в 2014 году, тогда же он её приватизировал. После чего земельный участок находился в аренде АО «Ярославка». В 2017 году Борис Вышеславов обнаружил на своём участке сразу несколько могил.

«Выезжаю туда и из-за поворота смотрю — могилы на моей земле. Это чистое поле. Кладбище через дорогу, их там два — одно муниципальное, другое церковное. И далеко ещё от меня. Там метров триста, наверное», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM владелец земли.

После этого мужчина отправился в администрацию Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района.

«Я озвучил свои претензии ясно — что, ребята, делаете? На моей земле-то хороните. «Да вот, по ошибке получилось». То есть они выделили себе у совхоза «Ярославка», откупили или получили в подарок участок земли сельхозназначения, только дальше моего участка, дальше по дороге, ближе к кладбищу муниципальному. И никто не проконтролировал», — пояснил Борис Вышеславов.

Поначалу мужчина хотел решить вопрос мирно и предложил два варианта.

«К главе ходил, говорил, что не надо перезахоранивать, я сам не хочу, чтобы перезахоронение было, зачем трогать. Но вы как-то компенсируйте мне это. Перезахоронение могло стоит там 210 тысяч, по-моему. Заплатите мне их и заберите этот участок себе и мне прирежьте из своего участка тогда какую-то площадь. Глава не согласился на это дело. Другой вариант предлагал им — пусть ваше похоронное агентство выкупит эту землю, только не по кадастровой стоимости, а по нормальной цене. И передаст администрации, ну как бы продаст по кадастровой стоимости и заключит договор с этим похоронным агентством, что оно будет владеть исключительными правами на захоронение на этом участке. Но тоже никого не заинтересовало это», — сообщил собственник.

В сентябре 2020 года Борис Вышеславов обратился в суд с требованием о перезахоронении 6 человек и приведении земли в изначальный вид. При рассмотрении дела администрация Кузнечихи факт нарушения признала, но вместе с родственниками выступила против перезахоронения. Решением Ярославского районного суда от 13 августа 2021 года в процедуре переноса могил истцу было отказано.

«Закон от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ закрепляет, что создаваемые, а также существующие места погребения не подлежат сносу и могут быть только перенесены в случае угрозы постоянных затоплений, оползней, после землетрясений и других стихийных бедствий по решению органов местного самоуправления. Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Исходя не только из норм материального права, но и морально-этических аспектов, суд так же считает, что восстановление нарушенного права путем переноса могил будет несоразмерно последствиям», — отмечалось в судебном решении.

В суде добавили, что истцу предлагались варианты разрешения проблемы — «выкуп участка или его части, либо предоставление нового, но варианты его не устроили». Учтя это обстоятельство, суд решил, что Вышеславов сможет восстановить нарушенные права, не добиваясь перезахоронения. Истец с решением районной инстанции не согласен, он подал апелляцию на вынесенный вердикт в Ярославский областной суд.