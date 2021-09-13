Самара, 13 сентября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Детская музыкальная школа имени Юрия Башмета открылась после капитального ремонта в Новокуйбышевске Самарской области. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Vk.com/public104916475 Детская музыкальная школа № 11 имени М.А. Балакирева

Сообщается, что глава региона Дмитрий Азаров и музыкант Юрий Башмет осмотрели отремонтированную школу. Ремонт здания был произведен в рамках реализации национального проекта «Культура». Рабочие отремонтировали фасад здания, крышу, также обновили системы отопления и вентиляции. Кроме этого были отремонтированы коридоры, учебные классы и концертный зал. Была благоустроена и прилегающую к зданию территория.

Отмечается, что в школе установили системы видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области планируют направить дополнительные средства на строительство школ.