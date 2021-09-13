Владикавказ, , 13:32 — REGNUM В Северной Осетии оставил пост заместителя председателя правительства региона Игорь Касабиев. Указ о его отставке подписал 13 сентября врио главы РСО-Алании Сергей Меняйло.

Отставка Laborpains.org

Известно, что Касабиев, проработавший в должности замглавы правительства два года — с сентября 2019 года, добровольно написал заявление о сложении полномочий.

Напомним, ранее был отправлен в отставку врио главы министерства экономического развития Северной Осетии Казбек Томаев. На последнем аппаратном совещании в августе 2021 года врио глаы РСО-Алании заявил, что постов министров могут лишиться ещё несколько членов правительства.

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