Красногорск, 13 сентября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В Подмосковье необходимо обеспечить безопасность выборочной кампании и самой процедуры голосования. Об этом 13 сентября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kurgan.izbirkom.ru Выборы

Задачу эту глава региона возложил на руководителей муниципальных образований Подмосковья.

«В пятницу начинается трёхдневный цикл голосования. Обращаю внимание. что главы территорий отвечают за подготовку и поддержку избирательных кампаний, безопасность, все что связано с удобством жителей в эти три дня должно быть максимально организовано. Прошу сосредоточиться на этом важном этапе нашей жизни», — сказал Воробьев.