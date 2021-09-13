Сыктывкар, 13 сентября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми ковидом заболели 216 человек, 210 — выздоровели после инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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Наибольший прирост заболевших зарегистрирован в Сыктывкаре — 81 случай, Ухте — 44 и Сыктывдинском районе — 14. Под медицинским наблюдением находятся 6388 человек.

По данным штаба, 12 сентября на территории республики не зарегистрировали ни одного летального исхода от ковида.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России было выявлено 18 178 случаев COVID-19.