Москва, 13 сентября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Доллар 10 сентября получил поддержку в районе 72,50 руб. и вывел рубль в минус, финишировав непосредственно под отметкой 73 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Иван Шилов ИА REGNUM Советский рубль

«Сегодня, 13 сентября, в начале новой торговой недели пара доллар/рубль попыталась пробить этот уровень, но тут же слегка откатилась.

На первый взгляд, реакция российской валюты на решение Банка России была противоречивой. Регулятор повысил ставку на четверть процента, но рубль в ответ упал.

Причем Центробанк указал на перспективы дальнейшего ужесточения политики. Во многом причина такого поведения валюты кроется в том, что участники рынка рассчитывали на более агрессивное повышение ставки (на 50 базисных пунктов) и были разочарованы.

Со стороны нефтяного рынка поступают в основном позитивные сигналы. 10 сентября нефть марки Brent открылась гэпом вверх, превысив зону $73,50 за баррель.

Однако на этом фронте присутствуют риски для рубля — как только эффект от перебоев с добычей в Мексиканском заливе будет отыгран и отойдет на задний план, котировки черного золота могут опуститься и утянуть за собой «россиянина».

Впрочем, главным фактором влияния на рубль остается доллар, который начал неделю с дальнейшего роста на ожиданиях анонсирования сокращения покупок активов ФРС в рамках предстоящего заседания, которое состоится на следующей неделе.

В ближайшей перспективе пара доллар/рубль, вероятно, будет осциллировать вблизи отметки 73 руб. в ожидании отчета по американской инфляции 14 сентября», — считает эксперт.

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