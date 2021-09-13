Саратов, 13 сентября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. В Саратовской области вновь объявлен оранжевый уровень погодной опасности. По информации ГУ МЧС России, в юго-восточных районах региона с 14 до 20 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пожарная машина

В предстоящие сутки, 14 сентября местами по Саратовской области ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 18 м/с, гроза. Температура воздуха ночью составить +12 градусов, в светлое время суток — до + 25 градусов.

ИА REGNUM напоминает, в Ростовской области до 14 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в связи с чем высок риск возникновения природных пожаров.

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