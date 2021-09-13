Вашингтон, 13 сентября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Полномасштабный вооружённый конфликт с Россией, если таковой произойдёт, завершится для «боеспособной, но хрупкой» армии Франции поражением. Об этом говорится в докладе американского аналитического центра RAND, пишет журнал Forbes.

Defense.gov Парад во Франции

Авторы исследования отмечают, что у Франции — мощная армия с высокотехнологичным потенциалом. Она располагает современной реактивной авиацией и ядерным оружием, хорошо подготовленными подразделениями спецназа.

Однако эта сила — «хрупкая», так как уступает Вооружённым силам РФ по запасам боеприпасов и человеческим ресурсам. В длительной войне с Россией такой армии не выстоять.

Проблема Франции не в широте, а в глубине возможностей, поясняют эксперты. Слабое место её армии — во вспомогательных службах. Это, к примеру, средства радиоэлектронной борьбы, противовоздушная оборона, воздушные перевозки.

«Французская армия может выполнить все поставленные перед ней задачи сразу, но ей не хватает глубины, а это означает, что такие сложные операции быстро истощат как их человеческие, так и материальные ресурсы», — говорится в докладе RAND.

США полагают, что Франция сможет участвовать в крупномасштабной войне в Восточной Европе, но в течение ограниченного времени. Повысить возможности Парижа сможет американо-французское сотрудничество в ряде областей, например, в радиоэлектронной борьбе или противовоздушной обороне, пишут исследователи.

Отмечено также, что у Франции — 300 тыс. военнослужащих на активной службе, атомный авианосец и четыре атомные субмарины с межконтинентальными баллистическими ракетами с ядерными боеголовками, спутники-шпионы и средства кибервойны. Танки Leclerc, реактивные истребители Rafale и 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки CAESAR сопоставимы по уровню возможностей с современным вооружением России и США.

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