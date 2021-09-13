Москва, 13 сентября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Организаторы фестиваля игр «ИгроМир-2021» и фестиваля поп-культуры Comic Con Russia-2021 объявили, что мероприятия в 2021 году не состоятся. Об этом говорится в заявлении пресс-служб обоих мероприятий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Участники выставки «Игромир»

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«До последнего момента грели надежду, что встреча в этом году состоится. С трепетом следили за опытом зарубежных конвентов. С радостью читали каждую новость о том, как очередные ограничения смягчают или даже снимают. Но текущая ситуация и прогнозы об ухудшении в конце сентября, а также новые штаммы не оставляют выхода», — говорится в сообщении организаторов.

Отмечается, что оба фестиваля пройдут в 2022 году, а точные даты будут объявлены позднее. Все купленные билеты будут действительны.