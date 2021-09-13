Киев, 13 сентября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Очередное бредовое заявление секретаря Совнацбеза Украины Алексея Данилова о переходе на латиницу как нельзя лучше демонстрирует непрофессионализм и полную неадекватность человека, получившего возможность с помощью произвола, путем внесудебных, неконституционных решений вершить политику на Украине.

Латиница

Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», обнародованном 13 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

В политсиле убеждены, что отказ от кириллицы и переход на латиницу фактически уничтожит огромный пласт украинской письменной культуры — прежде всего украинскую литературу, наследие ее классиков.

«Мы не верим в то, что эта власть способна обеспечить перевод на латиницу великих произведений классиков украинской литературы, причем сделать это качественно, на высоком уровне, чтобы сохранить культурное наследие украинского народа. Не способна она и обеспечить печать и выпуск на латинице современных литературных произведений. Да и где взять необходимые для этого немалые средства? Сегодня власть направляет бюджетные деньги на выстраивание коррупционных схем, связанных со строительством дорог, на эвакуацию и обслуживание по высшему разряду (по настоянию заокеанских «стратегических партнеров») тех жителей Афганистана, которых США использовали в своих целях, а потом, по сути, выбросили за ненадобностью (по предварительным подсчетам, на каждого афганского беженца уйдет по 100 тыс. гривен в год). Власть выбрасывает миллионы гривен и на так называемую поддержку кино в Украине, которая заключается лишь в популяризации неонацистов и национал-радикалов», — заявили в «ОПЗЖ».

В политсиле уверены — результатом решения о переходе Украины на латиницу станет то, что весь огромный пласт украинской культуры будет выброшен и забыт.

«Совершенно очевидно, что такое решение преследует лишь одну цель — любой ценой попытаться увеличить разрыв, увеличить культурную дистанцию между украинским и русским народами, между украинской и русской культурой. Но следствием этого станет отнюдь не развитие украинской культуры, а ее уничтожение. Запрет на использование кириллицы в украинском языке — это, по сути, запрет на использование культурного наследия украинского народа, создававшегося веками мощного пласта украинской письменной культуры», — подчеркнули в партии.

Как отметили в ОПЗЖ, это лишний раз доказывает, что нынешняя власть ничего не создает, она умеет лишь запрещать и уничтожать. После того как были закрыты неугодные СМИ, введены санкции против инакомыслящих, запрещено свободное использование русского языка, во власти не придумали ничего лучше, чем нанести удар по украиноязычным. Партия всегда выступала и выступает за сохранение прав русскоязычных украинцев, но никогда не была противником украинского языка. В условиях, когда власть собирается уничтожить украинский язык, ОПЗЖ обязана выступить в защиту этого достояния украинского народа.

«Введение экзамена на знание украинского языка для госслужащих не очень-то улучшило их владение государственным языком, зато сопровождалось множеством скандалов. Теперь же есть все основания предполагать, что чиновников заставят снова доказывать свою профпригодность — сдавать очередные экзамены на умение писать по-украински латиницей. Это будет очередная коррупционная кормушка для тех, кто у власти, и очередной пример имитации ими бурной деятельности — вместо того чтобы на деле выполнять свои функции, решать социальные и экономические проблемы страны, повышать уровень жизни украинцев. Смена алфавита — это очередной хайп власти в стиле переименования улиц, только еще более бессмысленный и дорогой», — резюмировали в партии, добавив, что подобные инициативы нынешняя власть Украины придумывает постоянно.

ИА REGNUM напоминает, что глава Совнацбеза Украины Алексей Данилов ранее заявил, что считает «одной из фундаментальных вещей» для нынешней власти задачу «избавления от кириллицы».