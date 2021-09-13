Борисоглебск, Воронежская область, 13 сентября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. В Воронежской области правоохранительными органами задержаны трое подозреваемых в жестоком убийстве 20-летней студентки, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт.

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Заявление об исчезновении 20-летней студентки поступило 9 сентября от педагога учреждения в Борисоглебске, где она училась. 12 сентября тело девушки с признаками насильственной смерти было обнаружено в поле недалеко от села Озёрное Новохоперского района Воронежской области. По подозрению в убийстве задержаны жители Борисоглебского района в возрасте 20 и 23 лет, а также 26-летний уроженец Волгоградской области.

По предварительным данным следствия, причиной убийства студентки стали деньги. Подозреваемые узнали, что у девушки на банковской карте находится крупная сумма денег, и решили ее убить и завладеть деньгами. Вечером 7 сентября девушку обманом вывезли в Новохоперский район. Её убили, тело спрятали. Добычей преступников стала банковская карта и мобильный телефон.

Следователем направлено в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время им планируется предъявить обвинение.