Рязань, 13 сентября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В Рязанской области 13 сентября выявлено 100 новых носителей коронавируса — на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Выписаны после лечения ещё 113 пациентов, скончались от осложнений четыре человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,25%. С начала пандемии в Рязанской области зарегистрировано 40 277 случаев заболевания COVID-19. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 15 673 жителей. Выздоровели 36 800 человек.

По данным федерального оперштаба, осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 1 016 пациентов.