Москва, 13 сентября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. В Москве 13 сентября произошло ДТП с участием автомобиля такси, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Дарья Драй ИА REGNUM Такси

Авария произошла около полудня на 2-й Магистральной улице. По данным автоинспекции, водитель такси не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на двух пешеходов. Уточняется, что пострадавшие находились на остановке общественного транспорта.

Один из пешеходов отказался от госпитализации, в больницу доставили 55-летнюю женщину. У неё предварительно диагностировали перелом плеча.

Автоинспекция планирует провести медицинское освидетельствование водителя такси на состояние алкогольного опьянения.