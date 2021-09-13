Мурманск, 13 сентября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Водолазам удалось обнаружить и поднять на поверхность тела трех рыбаков, погибших при крушении катера. Поиски капитана судна продолжаются. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Иван Айвазовский. Кораблекрушение. 1884

Напомним, что 7 сентября в бухте перевернулось маломерное судно. На его борту находились пять человек, одному из них удалось спастись. ЧП произошло в 70−100 метрах от берега.

«Следователи произвели осмотр места происшествия — побережья Баренцева моря, в ходе которого обнаружены и изъяты личные вещи рыбаков, четыре спасательных жилета, допрошены выживший при крушении судна и родственники погибших», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту случившегося СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта»).