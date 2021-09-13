Кызыл, 13 сентября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. В Туве завершился процесс в отношении 57-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении сексуального преступления против своей малолетней внучки. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Pixabay.com Жестокое обращение с детьми

По данным следствия, вечером 14 августа 2019 года мужчина находился у себя дома в состоянии опьянения. Между 22 и 22:30 он совершил иные действия сексуального характера в отношении 4-летней девочки, воспользовавшись её беспомощным состоянием.

В результате суд признал обвиняемого виновным и приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

«Кроме того, в качестве дополнительного наказания на него возложено ограничение свободы сроком на один год, которое он будет отбывать после освобождения из места лишения свободы. Приговор вступил в законную силу», — добавили в ведомстве.

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