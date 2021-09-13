Ереван, , 13:09 — REGNUM Военнослужащие ВС Азербайджана ведут себя всё более нагло в отношении Армении. Об этом 13 сентября заявил журналистам депутат парламента Армении от оппозиционного блока «Айастан» Ваге Акопян.

Армения

Он прокомментировал сообщения, что сотрудники полиции Азербайджана на дороге между городами Горис и Капан, проходящей по Сюникской области Армении, поставили пост, на котором останавливают автомобили из Ирана.

«По моей информации, они останавливают иранские грузовики, выпрашивают нечто вроде таможенной пошлины, затем разрешают ехать дальше, — сказал Акопян. — Азербайджанская сторона в любой момент может отрезать Капан от остальной Армении».

Он также выразил возмущение тем, как об инциденте сообщили в Службе национальной безопасности Армении армянское село Воротан, возле которого Баку разместил пост. В пресс-службе ведомства назвали населённый пункт азербайджанским этнонимом «Эйвазлы».

Напомним, 25 августа военнослужащие ВС Азербайджана заблокировали в Армении участок дороги Горис — Капан, ведущей в Иран. В во времена СССР этот участок числился в Азербайджанской ССР. В ходе переговоров Баку согласился разблокировать дорогу, если вдоль неё будут поставлены бетонные блоки для безопасности. 12 сентября азербайджанские правоохранители стали там досматривать иранские автомобили.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция Азербайджана начала проверять автомобили на дороге Горис — Капан