Ереван, 13 сентября 2021, 13:09 — REGNUM Военнослужащие ВС Азербайджана ведут себя всё более нагло в отношении Армении. Об этом 13 сентября заявил журналистам депутат парламента Армении от оппозиционного блока «Айастан» Ваге Акопян.

Армения
Армения

Он прокомментировал сообщения, что сотрудники полиции Азербайджана на дороге между городами Горис и Капан, проходящей по Сюникской области Армении, поставили пост, на котором останавливают автомобили из Ирана.

«По моей информации, они останавливают иранские грузовики, выпрашивают нечто вроде таможенной пошлины, затем разрешают ехать дальше, — сказал Акопян. — Азербайджанская сторона в любой момент может отрезать Капан от остальной Армении».

Он также выразил возмущение тем, как об инциденте сообщили в Службе национальной безопасности Армении армянское село Воротан, возле которого Баку разместил пост. В пресс-службе ведомства назвали населённый пункт азербайджанским этнонимом «Эйвазлы».

Напомним, 25 августа военнослужащие ВС Азербайджана заблокировали в Армении участок дороги Горис — Капан, ведущей в Иран. В во времена СССР этот участок числился в Азербайджанской ССР. В ходе переговоров Баку согласился разблокировать дорогу, если вдоль неё будут поставлены бетонные блоки для безопасности. 12 сентября азербайджанские правоохранители стали там досматривать иранские автомобили.

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