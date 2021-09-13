Анкара, 13 сентября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. По предварительным данным, среди пассажиров попавшего в ДТП на юго-западе Турции автобусе с туристами не было граждан России. Об этом 13 сентября сообщили в дорожной полиции турецкой провинции Мугла.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Точных данных по пострадавшим пока нет, часть пассажиров не получила ранений, однако все равно всех отправили в больницу. По данным, которые мы все еще получаем, все туристы — граждане Украины. Однако точная информация будет позже», — приводит слова представителя турецких правоохранителей РИА Новости.

Также указывается, что автобус с туристами выехал на полосу встречного движения, где врезался со школьным микроавтобусом и перевернулся. При этом водитель туристического автобуса погиб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что обстоятельства ДТП с участием туристического автобуса на юго-западе Турции выясняет генконсульство России в Анталье.