Лос-Анджелес, США, 13 сентября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Руководитель телеканала Showtime и онлайн-кинотеатра Paramount Plus Дэвид Невинс займёт должность главы телевизионного подразделения Paramount. Об этом 13 сентября сообщает газета The Wall Street Journal.

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Отмечается, что Брайан Роббинс, который сменит Джима Янопулоса на посту генерального директора и председателя совета директоров Paramount Pictures, будет заниматься только реструктуризацией киностудии. Что касается Невинса, то теперь, в дополнение к имеющимся обязанностям, он будет руководить всеми телекомпаниями, не связанными с CBS и MTV Entertainment Group, а также станет начальником Николь Клеменс, курирующей телевизионное подразделение Paramount.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Джим Янопулос покинет должность главы Paramount Pictures, которую он занял в марте 2017 года. Эксперты портала Deadline предположили, что Брайан Роббинс, заняв пост, плотнее займётся развитием потокового сервиса Paramount Plus.