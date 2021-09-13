Москва, 13 сентября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. На предпочтения социальный сетей жителей России сильно влияет их профессия. Сеть «ВКонтакте» наиболее популярна среди охранников (34%) и менеджеров по закупкам (33%), свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

Чаще всех предпочитают Instagram маркетологи (35%) и менеджеры по работе с клиентами (29%), YouTube используют продавцы (26%) и менеджеры по продажам (25%). Пользователей «Одноклассников» больше всего среди охранников (24%) и водителей (11%).

Соцсеть Facebook чаще всех выбирают дизайнеры (15%) и экономисты (8%), В TikTok погружены воспитатели (5%). Совершенно безразлична судьба соцсетей менеджерам по логистике (50%) и программистам (42%).

Опрос проведен 13 августа-3 сентября 2021 года среди 3000 граждан РФ старше 18 лет в 586 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, если бы в России осталась одна социальная сеть, то большинство жителей России (21%) хотели бы оставить «ВКонтакте».

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