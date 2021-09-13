Пермь, 13 сентября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. В Пермском крае 39-летнего мужчину обвиняют в хранении и распространении порноматериалов с участием детей младше 14 лет, сообщает СУ СКР по региону.

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По данным ведомства, уроженец Березников находится в местах лишения свободы и совершил преступление, будучи в колонии. В 2020—2021 годах мужчина приобрёл и хранил с целью распространения порнографические материалы. За денежное вознаграждение он распространил в соцсети 18 гражданам сексуальные изображения детей.

«Следователем собраны достаточные доказательства, изобличающие обвиняемого в совершенных преступлениях, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в СУ СКР по Пермскому краю.