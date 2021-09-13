Уфа, 13 сентября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. 15 человек удалось спасти за неделю от огня техногенных пожаров в Башкирии. Об этом 13 сентября сообщил председатель государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Wikipedia.org Пожар в жилом доме

По его словам, на прошлой неделе в регионе было зафиксировано 108 техногенных пожаров, при которых спасены 15 человек. При этом шесть человек спасти не удалось.

Гумеров также сообщил, что за минувшую неделю из водных объектов Башкирии были извлечены тела двух человек. Сейчас специалисты устанавливают причины их смерти.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в настоящее время в Башкирии действует один лесной пожар.