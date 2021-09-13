Грозный, 13 сентября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. В Чечне освободили от уголовной ответственности за убийство подростка 19-летнего местного жителя. Суд признал его невменяемым и отправил на принудительное лечение, сообщили 13 сентября в пресс-службе прокуратуры по региону.

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Напомним, преступление было совершено в феврале 2021 года в городе Урус-Мартане. В ходе ссоры с 14-летним мальчиком местный житель, страдающий хроническим психическим расстройством, ударил его ножом. Подросток получил травмы, не совместимые с жизнью.

При расследовании оказалось, что убийца с 2012 года состоял на учете у врача-психиатра. При этом диспансерное наблюдение за пациентом не осуществлялось. В адрес главного врача медорганизации прокуратура внесла представление, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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