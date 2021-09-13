Казань, 13 сентября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. На территорию Татарии пришло короткое бабье лето. Комфортная теплая погода продержится несколько дней, сообщает 13 сентября региональное управление Росгидромета.

Исаак Левитан. Золотая осень. 1895

Республика в предстоящие сутки, 14 сентября будет располагаться в теплом секторе, перемещающегося по северным широтам, циклона. Ночью и утром местами возможны небольшой дождь и туман. С приближением атмосферного фронта, днем и вечером ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, порывы юго-западного ветра достигнут до 15−20 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит около +15 градусов, днем потеплеет до +25, что превышает норму на 5−6 градусов.

Начиная со среды, 15 сентября потепление в Татарии закончится.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Свердловской области анонсировали кратковременное потепление. 13 сентября (температура воздуха прогреется до + 15 градусов по Цельсию), а 14 и 15 сентября — до + 20 градусов и более.

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