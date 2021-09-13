Калуга, 13 сентября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. В социальные учреждения Калужской области отопление включат с 15 сентября. Тепло в первую очередь поступит в детские сады, школы, больницы. Решение о начале отопительного сезона было принято на заседании правительства области 13 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отопительный сезон

Анализ температуры начинающейся недели показал, что днём температура воздуха упадет до десяти градусов, а ночью — до дести градусов тепла. Муниципальные образования подготовили отчеты о готовности к пуску тепла на объекты первой очереди. В жилой сектор тепло начнут подавать после того, как среднесуточная температура воздуха продержится ниже +8 градусов пять дней.

Губернатор области Владислав Шапша поручил министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, руководителям муниципальных образований начать отопительный сезон и приступить к пуску тепла в социальные учреждения.

«Давайте не будем откладывать. С 15 сентября начните подавать тепло в социальные учреждения», — отметил Владислав Шапша.