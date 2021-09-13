Москва, 13 сентября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Как правильно выбрать прицеп для автомобиля, рассказали эксперты «Авито Авто».

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В первую очередь, советуют эксперты, подходить к выбору прицепа нужно исходя из своих потребностей. Есть прицепы с универсальной рамной конструкцией, а есть специальные прицепы, которые разработаны, например, для транспортировки лодки.

Одноосные прицепы считаются бюджетным вариантом, отмечают специалисты. Однако они не предназначены для перевозки крупногабаритных грузов (среднее значение грузоподъемности — 340 кг). На таких прицепах можно перевозить одежду, малогабаритную мебель, бытовую технику, а также книги.

Главным критерием при выборе одноосного прицепа, по мнению экспертов, является показатель максимального допустимого веса прицепа (без груза и с грузом).

Существуют также двухосные прицепы, которые относятся к классу крупногабаритных и способны перевозить до 1800 кг. Для повышения маневренности такие прицепы оснащают специальным поворотным устройством.

Отличаются они также между собой наличием или отсутствием тормозной системы. Эксперты отмечают, что двуосные прицепы, оснащенные тормозами, имеют более высокую грузоподъемность и оказывают меньшее давление на кузов машины.

Наиболее универсальными являются тентованные прицепы. В них гораздо чаще перевозят крупногабаритные грузы. Также они больше всего подходят для перевозки грузов на дальние расстояния.

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