Ульяновск, 13 сентября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Ульяновской области передадут почти 12 тонн антисептических средств. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Медицинские маски

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Всего приобретено 11,6 тонн дезинфицирующих средств, на что было направлено 6,4 млн рублей. В ведомстве отмечают, что данную крупную партию распределяют среди 40 медицинских учреждений.

Руководитель минздрава Александр Гашков сообщает, что данный транш поступил из федерального бюджета и стал вторым в рамках поддержки медицинских учреждений. По его словам, это позволяет больницам «улучшать защищённость сотрудников» в условиях «повышенной эпидемиологической опасности».

За последние месяцы в Ульяновскую область отгружено 267 тонн дезинфицирующих средств и 25 млн медицинских масок.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября COVID-19 стал причиной смерти 11 жителей Ульяновской области. Всего с начала пандемии умер 2431 пациент с коронавирусом.