Смоленск, 13 сентября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Следственные органы начали доследственную проверку по информации о мужчине, пристававшем к детям на улице, сообщили 13 сентября в пресс-службе СУ СКР по региону.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

«12 сентября в одном из местных средств массовой информации появилось сообщение о том, что в районе ул. Киевское шоссе города Смоленска мужчина пытался совершить преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении подростка», — уточнили в СКР.

В рамках проверки следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего. Отметим, ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в районе Киевского шоссе неизвестный мужчина приставал к ребенку и звал во двор другого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронеже неизвестный мужчина напал на десятилетнюю девочку, но ей удалось вырваться. Информацией в настоящее время занимаются следователи.