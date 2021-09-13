Красногорск, 13 сентября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Трасса М-12 Москва — Казань должна быть удобной для жителей Подмосковья. Об этом 13 сентября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Drive2.ru Трасса

Речь идет, в частности, о строительстве заездов и выездов с дороги к населенным пунктам, отметил глава Подмосковья.

«Строится большая дорога Москва — Казань. Это часть коридора Европа — Западный Китай. Прошу глав округов также сопровождать эти проекты. Нам очень важно, чтобы дорога была доступна для жителей: съезды, заезды должны быть предусмотрены», — сказал Воробьев.