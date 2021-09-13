Москва, 13 сентября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) избран состав совета директоров КХЛ на сезон 2021/22. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба лиги.

Цитата из м/ф «Матч-реванш». реж Борис Дежкин. 1968. СССР Хоккей

Общее собрание участников ООО «КХЛ» состоялось в Москве. На нём был утверждён годовой отчёт и годовой бухгалтерский баланс организации за 2020 год.

В состав совета директоров вошёл 21 человек. На должность председателя единогласно был переизбран Геннадий Тимченко, который также является председателем совета директоров санкт-петербургского хоккейного клуба СКА.

Кроме того, в совете произошёл ряд изменений. Вместо Алексея Жамнова в его состав вошёл председатель наблюдательного совета «Спартака» Олег Усачёв, а вместо Дмитрия Баскова — гендиректор минского «Динамо» Сергей Сушко.

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