Москва, 13 сентября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. России необходимо наличие ядерного оружия в стране, в этом уверены 83% граждан. Об этом свидетельствуют опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Цитата из х/ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США Ядерный взрыв

Главный аргументы опрошенных — ядерное оружие нужно России на случай нападения врага (31%), выступает в качестве политического инструмента (12%) и без него не обойтись, если РФ окружат враждебные страны (11%).

Не видят нужды в ядерном оружии для страны 11%. Из них 28% считают, что оно никому не нужно. По мнению 27%, угрозы ядерной войны не существует, а по мнению 20%, отказ от него нужен для обеспечения мира.

Опрос по телефону проведен 4 сентября 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало, ИА REGNUM большинство жителей России (62%) убеждены, что нужно стремиться к всеобщему ядерному разоружению.

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