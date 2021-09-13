Москва, 13 сентября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Достигнутые договорённости России и Белоруссии можно назвать историческими, заявил 13 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Без преувеличения это решение можно назвать историческим», — сказал глава российского правительства, напомнив, что одобрено 28 совместных программ развития Союзного государства.

Мишустин считает, что интеграционные договорённости выводят отношения двух стран на принципиально новый уровень, а также «открывают дорогу для формирования единого экономического пространства, проведения общей макроэкономической политики, дают чёткие ориентиры для совместной работы в самых разных сферах — от промышленности и энергетики до транспорта и АПК».

По мнению премьер-министра, объединение потенциалов России и Белоруссии позволит добиться больших успехов на внутреннем рынке и в международной торговле.