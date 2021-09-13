Белгород, 13 сентября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Автобус Mercedes-Benz загорелся 12 сентября возле села Великомихайловка в Новооскольском городском округе Белгородской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС. По словам очевидцев, в экскурсионном автобусе находились дети с ограниченными возможностями.

Цитата из видео телеграм-канала «Жесть Белгород» Загоревшийся автобус

Спасатели получили информацию о пожаре на автодороге в 15:04. На месте работали дежурные караулы двух пожарно-спасательных частей и добровольная пожарная команда села Беломестное, всего 12 человек. Возгорание полностью ликвидировано в 15:19.

Телеграм-каналу «Жесть Белгород» очевидцы рассказали, что в автобусе ехали дети-инвалиды.

«Сначала произошёл какой-то хлопок и пошёл дым. Одного парня с ДЦП, он плохо передвигается, вытащил водитель проезжавшего мимо авто. Он забежал в салон и вынес его, остальные до этого смогли выйти сами. Наш фотограф помог нести моего неходячего ребёнка. Паники не было. Быстро приехали пожарные, скорая, ДПС», — цитирует слова женщины телеграм-канал.

По словам рассказчицы, пассажирам на место ЧП привезли воду, затем их перевезли в Новый Оскол, разместили в спортзале и накормили. Пострадавших нет, людей доставили домой резервным автобусом из Белгорода.