Джакарта, 13 сентября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Тысячи судов, принадлежащих Вьетнаму и Китаю, заходят в акваторию острова Натуна в Южно-Китайском море, сообщает CNN Indonesia.

stratman² (2 many pix!) Острова Натуна. Вид с самолёта

В агентстве морской безопасности Индонезии раскрыли ряд причин, которые мешают охране морских границ. Агентство морской безопасности располагает лишь десятью кораблями.

В результате из-за неоптимального надзора за морскими границами иностранные суда регулярно заходят в акваторию Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Индонезии заявил, что правительство наблюдает за тремя новыми штаммами коронавируса.