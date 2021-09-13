Тысячи иностранных судов заходят в акваторию острова Натуна в Индонезии
Джакарта, 13 сентября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Тысячи судов, принадлежащих Вьетнаму и Китаю, заходят в акваторию острова Натуна в Южно-Китайском море, сообщает CNN Indonesia.
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Острова Натуна. Вид с самолёта
В агентстве морской безопасности Индонезии раскрыли ряд причин, которые мешают охране морских границ. Агентство морской безопасности располагает лишь десятью кораблями.
В результате из-за неоптимального надзора за морскими границами иностранные суда регулярно заходят в акваторию Индонезии.
Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Индонезии заявил, что правительство наблюдает за тремя новыми штаммами коронавируса.