Ульяновск, 13 сентября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В Ульяновской области зарегистрированы очередные летальные исходы от COVID-19. Такие сведения приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 13 сентября, за последние сутки от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, скончались 11 пациентов. Таким образом, число жертв коронавируса в Ульяновской области достигло 2431 человека.

Отметим, что за последние три недели от COVID-19 умирали ежедневно не менее двух пациентов, за исключением одного дня, когда не было летальных исходов.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области сделано 1 169 364 лабораторных исследования на SARS-CoV-2. В настоящее время под наблюдением остаются 14 217 человек.