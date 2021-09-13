Красногорск, 13 сентября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. До конца 2021 года в Подмосковье будет закончена реализация 11 крупных проектов в сфере дорожного строительства. Об этом 13 сентября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Russianhighways.ru Строительство дороги

Глава Подмосковья, что часть крупных проектов, запланированных на 2021 год уже сданы. При этом до конца сентября планируется завершить работы на улице Фрунзе в Мытищах.

«Всего до конца 2021 года планируем сдать 11 объектов. Это дорога к Шереметьево, западный объезд города Электроугли, подход школ в Электрогорске и к детскому реабилитационному центру в Подольске. Важно уложиться в сроки», — сказал Воробьев.