Москва, 13 сентября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС), который был ранее введен на территории Нижегородской области и Мордовии из-за лесных пожаров, снято. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба МЧС России.

(сс) Georgia Emergency Management Agency Лесной пожар

Отмечается, что 13 сентября прошло заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, где председательствовал временный и.о. главы МЧС России, заместитель председателя правительственной комиссии Александр Чуприян.

«Решением Правительственной комиссии отменен федеральный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию на территориях Нижегородской области и Республики Мордовия в связи с пожароопасной обстановкой в лесах межрегионального характера», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Иркутской области известили, что справились со всеми и лесными возгораниями.